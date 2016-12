GDB a contas com a matemática

Foi um balde de água fria a derrota sofrida no terreno do Montalegre. Os brigantinos voltam a estar mais distantes do segundo lugar, posição que dá acesso à fase de subida do CPP. São oito os pontos que separam o GDB da AD Oliveirense.

Em Montalegre, a equipa orientada por Zé Gomes voltou a pecar na finalização e demorou algum tempo a adaptar-se ao relvado do Estádio Dr. Diogo Alves Vaz Pereira.

O golo sofrido aos 40 segundos obrigou os brigantinos a correr atrás do prejuízo e só perto do intervalo é que apareceu o golo do empate, Jony fez o 1-1.

Com várias oportunidades para marcar o Bragança foi mais uma vez esbanjador no ataque tal como a equipa adversária, que também dispôs de boas ocasiões de golo.

O 2-1 chegou aos 75 minutos. O ponta de lança Baba fixou o resultado em 2-1. Um resultado moralizador para a equipa barrosã.

Quanto ao Bragança continua de calculadora na mão e à espera de um deslize dos adversários mais directos.

“Enquanto matematicamente for possível vamos acreditar. Há que continuar a trabalhar”, referiu Zé Gomes, técnico do GDB, no final do encontro.

Na próxima jornada, marcada para domingo, segue-se o Torcatense que venceu o Mirandela por 3-1.