GDB defronta Merelinense no pontapé de saída da fase de manutenção do nacional de juniores

O Grupo Desportivo de Bragança, representante da A.F.B na prova, vai iniciar a competição fora de portas. Os brigantinos defrontam o Merelinense na jornada inaugural marcada para o dia 18 de Fevereiro.

O primeiro encontro em casa está marcado para a jornada seguinte, no dia 25 de Fevereiro, frente ao Varzim.

Segue-se o dérbi transmontano com o Vila Real no dia 4 de Março. Na quarta jornada o GDB recebe o Famalicão, defronta o Tirsense na sexta jornada, segue-se o Vizela e Cerveira.

A fase de manutenção do Campeonato Nacional de Juniores da 2ª Divisão tem pontapé de saída marcado para o dia 18 de Fevereiro.