GDB desperdiça vantagem numérica e sofre derrota na recepção ao Vianense

O Grupo Desportivo de Bragança somou, no sábado, a segunda derrota consecutiva no Campeonato Nacional sub-19 da II Divisão. 0-1 foi o resultado na recepção ao Vianense num jogo condicionado pelo mau tempo. Aos 47’, o encontro foi mesmo interrompido devido à chuva intensa e à forte queda de granizo.

E foram os forasteiros que melhor se adaptaram ao terreno de jogo. Mesmo a jogar só com dez elementos, Duarte Bravo foi expulso aos 10 minutos, viu vermelho directo, os minhotos tiveram oportunidades para marcar. Ao GDB valeu a boa exibição do guarda-redes, José Magro.

O golo do Vianense surgiu já na parte final do jogo, aos 81 minutos, por intermédio de David.

Pedro Afonso, técnico do GDB, reconheceu que a sua equipa não se conseguiu adaptar às más condições do terreno de jogo. “O estado do relvado e o tempo acabou por beneficiar o Vianense, que apostou num jogo mais directo, apostou nas constantes roturas dos dois pontas de lança. O golo nasce numa dessas situações. Nós não nos conseguimos adaptar até porque a nossa forma de jogar tem mais princípios e gostámos de sair a jogar. Ficámos em vantagem numérica cedo, mas isso não se notou”.

E Rogério Brito, treinador do Vianense, deixou elogios ao guardião dos brigantinos. “O resultado não é escasso pois o guarda-redes do Bragança foi fantástico. Não fomos nós que falhámos foi ele que defendeu. Já o tinha visto frente ao Varzim e tem muita qualidade”.

Para o técnico dos visitantes foi “um jogo viril e bem disputado”. “Foi um daqueles jogos práticos e o que conta é a eficácia”, destacou.

Com duas jornadas carimbadas, o GDB ainda não pontuou. O Vianense segue no quinto lugar com quatro pontos.