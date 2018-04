GDB e Escola Crescer B vencem Torneio de Páscoa 2018

Em traquinas, a Escola Crescer B foi a vencedora da competição ao derrotar na final os Pioneiros de Bragança por 2-3. No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar o Mãe d´Água levou de vencida a Escola Arnaldo Pereira por 1-0.

Já o Grupo Desportivo de Bragança venceu o torneio no escalão de benjamins, depois do triunfo por 1-0 na final frente à Escola Arnaldo Pereira. Neste escalão a Escola Crescer A ficou na terceira posição, após a vitória por 3-2 com a Escola Crescer B.

O Torneio de Páscoa 2018 contou com a participação de 12 equipas de cinco clubes da cidade de Bragança.