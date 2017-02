GDB inicia fase de manutenção do CPP em casa frente ao Moncorvo

A segunda fase do “Campeonato das oportunidades” tem pontapé de saída marcado para o dia 12 de Fevereiro e na série A da fase de manutenção há dérbi distrital, joga-se o encontro G.D. Bragança – G.D. Moncorvo.

Os brigantinos partem na segunda posição com nove pontos e o Moncorvo na última apenas com um ponto.

No que diz respeito ao calendário do GDB na segunda jornada há uma viagem à Madeira para defrontar a Camacha e à terceira jornada volta a haver dérbi, mas este transmontano, entre Bragança e Montalegre.

Segue-se a deslocação ao reduto do Vilaverdense, a recepção ao Pedras Rubras e ao Torcatense. O GDB termina a primeira volta com mais uma deslocação à Madeira, onde vai defrontar o Caniçal.

Ainda na série A, o Montalegre joga em casa com o Torcatense na jornada inaugural.

Quanto ao S.C.Mirandela, que passou para a série B, inicia a fase de manutenção em casa frente ao Limianos e o Pedras Salgadas desloca-se ao terreno do São Martinho.

Recordamos que as equipas da fase de manutenção contam apenas com 25 por cento dos pontos conseguidos na fase regular.