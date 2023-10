GDB perde com Moreirense e soma a sexta derrota consecutiva

Ainda não foi desta que o Grupo Desportivo de Bragança conseguiu pontuar na série A do Campeonato Nacional sub-19 da 2.ª Divisão. A equipa transmontana sofreu nova derrota, por 4-1. Carlos André e Hugo Abreu bisaram para a formação de Moreira de Cónegos. Herdeiro apontou o único tento dos canarinhos, no Estádio Municipal de Bragança.

Pedro Afonso, treinador do GDB, destaca que “é preciso continuar a trabalhar e continuar a evoluir” e considera que a evolução da equipa está a ser mais lenta devido “à falta de horas de treino semanais e a não ter as melhores condições de trabalho”.

O jovem técnico brigantino quer continuar a “disputar todos os jogos e praticar um futebol ofensivo”.

O treinador do Moreirense, João Silva, destaca o crescimento da equipa. “Temos vindo a fazer exibições mais conseguidas, com bola no pé e a criar boas ocasiões. Apesar do resultado, o adversário (GDB) causou-nos algumas dificuldades em momentos de transição ofensiva”, referiu.

O Grupo Desportivo de Bragança descansa na próxima semana e só joga a 21 de Outubro, com o Merelinense, às 15h00, no Estádio João Soares.