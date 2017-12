GDB recorre à prata da casa para colmatar a saída de Tony da Silva

A opção, para já, é caseira para colmatar a saída de Tony da Silva do comando técnico do Grupo Desportivo de Bragança. Tony Afonso, treinador-adjunto, foi a escolha da direcção para preparar o plantel para o jogo com o Merelinense, realizado no domingo. Uma partida que marcou o regresso dos brigantinos às vitórias, 1-2 foi o resultado final.