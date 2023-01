GDB sofre derrota caseira e começa a complicar as contas da manutenção

O Grupo Desportivo de Bragança perdeu, 1-3, na recepção ao Maria da Fonte, um relativo à jornada 15 da série A do Campeonato de Portugal. Um resultado que não serve aos brigantinos e que complica as contas na luta pela manutenção, pois continuam no último lugar com nove pontos.

As contrariedades para o técnico do GDB chegaram ainda antes do início do jogo. O defesa Óscar Barros lesionou-se no aquecimento e acabou por ficar de fora.

O GDB ainda esteve em vantagem. Ruben Gonçalves, que começou o jogo a lateral direito, face à ausência de Óscar, marcou aos oito minutos. O jovem jogador rompeu na área, encheu o pé e colocou a bola fora do alcance de Paulinho, guarda-redes do Maria da Fonte.

A festa dos canarinhos foi de curta duração já que aos 11’ a formação da Póvoa de Lanhoso igualou (1-1) através de Joãozinho.

O golo não abalou os brigantinos que procuraram voltar à vantagem no marcador. A melhor oportunidade saiu dos pés de Ruben Gonçalves aos 32 minutos com um grande remate.

Na segunda metade, a entrada forte dos visitantes resultou em golo, aos 60’, com a assinatura de Cabreira de cabeça ao primeiro poste, após a marcação de um canto na esquerda. Antes, Jota e Rocha num grande cabeceamento estiveram muito perto de marcar.

Aos 74 minutos ainda se gritou golo nas bancadas. Gabi tentou reduzir num pontapé de bicicleta e três minutos depois foi Branco a levar ao rubro os adeptos da casa com um pontapé canhão do meio da rua, que Paulinho respondeu com uma grande defesa.

Seria a equipa minhota a voltar a mexer no marcador por intermédio de Miguel, que fixou o resultado em 1-3 aos 82 minutos.