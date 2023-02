GDB sofre derrota caseira em jogo de protestos em relação à arbitragem

A oito jornadas do final do Campeonato de Portugal, o Grupo Desportivo de Bragança agarra-se à calculadora para fazer contas à manutenção. Depois de duas vitórias consecutivas, os brigantinos perderam, este domingo, na recepção ao Monção por 0-1, e voltaram a cair para o último lugar da tabela com 15 pontos, estão a sete do São Martinho, o emblema que está imediatamente acima da linha de água.

Na equipa inicial do GDB, destaque para regresso do médio Bruno Silva à titularidade, depois de ter falhado o jogo com o Dumiense por castigo disciplinar. Na segunda metade, aos 69 minutos, Nicolas Bernardino, o mais recente reforço, ex-Rio Maior SC, estreou-se com a camisola do Bragança.

Os brigantinos mostraram-se desagradados com a arbitragem e os protestos subiram de tom logo numa fase inicial do jogo em que Camará é carregado em falta na área. O ponta de lança voltaria a ser derrubado aos 76’. Dois lances muito protestados pelos brigantinos que pediram penálti, mas o árbitro, Pedro Faceira, mandou jogar.

Aos 48’, os canarinhos voltaram a manifestar o seu desagrado ao ver David Carvalho sofrer falta na área sem qualquer acção disciplinar do juiz do jogo. Os protestos levaram à expulsão do adjunto, Pedro Afonso, do banco.

As melhores oportunidades de golo para o GDB surgiram na segunda metade. Aos 50’, David Carvalho isolou-se e serviu Camará que rematou contra o corpo do guardião minhoto, Romana.

Do lado do Monção, Peligrini e Gabriel Rodrigues ainda deram que fazer à defesa da casa. Peligrini sempre com a mira apontada à baliza rematou com perigo aos 9 minutos e aos 59’ num remate cruzado fez o esférico passar junto ao segundo poste.

Mas, foi Luís Pedro a resolver o jogo para os visitantes. Num remate bem colocado, o médio fez o 0-1 e garantiu três pontos para o Monção.

O Monção é agora penúltimo com 16 pontos e recebe o Vila Meã na próxima jornada. Quanto ao Bragança joga fora com o Amarante, segundo classificado, que nesta jornada empatou a uma bola com o Dumiense.

Reacções

Pedro Rodrigues – Técnico do GD Bragança

“Começamos a incomodar muita gente e isso, de certa forma, prejudicou-nos. Se estou a falar da arbitragem? Não quero comentar. Prefiro ser pragmático e dizer aquilo que toda a gente viu”.

Francisco Tobias – Técnico do Monção

“O Bragança vinha de duas vitórias seguidas e estava moralizado. Sabíamos que íamos encontrar um ambiente complicado para nós, mas conseguimos somar os três pontos”.