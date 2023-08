GDB sofre derrota na jornada inaugural do Campeonato Nacional sub-19 da II Divisão

O Grupo Desportivo de Bragança sofreu uma derrota, 3-0, frente ao Varzim SC, no pontapé de saída do Campeonato Nacional sub-19 da II Divisão.

Diogo Neves e um bis de Guilherme Simão deram a vitória aos “Lobos do Mar”.

Para os brigantinos segue-se o jogo com o Vianense, em casa, no dia 2 de Setembro. A equipa de Viana do Castelo empatou sem golos nesta primeira jornada com o AVS SAD.

Já o Varzim joga fora com o Moreirense, que levou de vencida o Mondinense por 0-3.