GDB soma terceiro lugar em benjamins e sétimo em infantis no Torneio dos Campeões

O Município de Vale de Cambra, a AD Valecambrense e o CDC de Macieira de Cambra organizaram nos dias 7 e 8 de Abril o 1º Torneio dos Campeões.

A iniciativa contou com 32 equipas, entre as quais duas do Grupo Desportivo de Bragança. Os canarinhos participaram em benjamins e em infantis.

Em benjamins o GDB conquistou o terceiro lugar e em infantis alcançou a sétima posição.

O Sporting CP venceu em benjamins A e em infantis B. O Famalicão conquistou o primeiro lugar em benjamins B e o Tondela em infantis A.

O Torneio dos Campeões reuniu durante dois dias 450 jovens atletas, dos 9 aos 13 anos, de vários pontos do país, com jogos no Estádio Municipal das Dairas, Campo Municipal nº2 e Campo da Raposeira.

Foto de G.D. Bragança