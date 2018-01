GDM, CASC Freixo, Vale Madeiro e Alfandeguense na Final Four da Taça distrital

O G.D. Macedense venceu, na sexta-feira, o Futsal Mirandela por 1-5 na segunda mão da primeira eliminatória, depois do 16-2 conseguido no primeiro jogo em casa.

O Alfandeguense também carimbou a passagem às meias-finais da prova, após o triunfo por 6-4 frente ao Vimioso, tal como o Vale Madeiro que derrotou o Santo Cristo por 5-8.

Quanto ao CASC Freixo perdeu 4-3 com o CSP Vila Flor mas segue para a final four já que tinha vencido o primeiro encontro por um expressivo 16-6.

A Final Four da Taça Distrital de Futsal está marcada para os dias 3 e 4 de Março, este ano em Freixo de Espada à Cinta.