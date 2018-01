GDM vence e mantém liderança

A formação treinada por António Aires venceu o Vimioso por 9-3 e lidera em todas as frentes. O GDM tem o melhor ataque, 64 golos marcados, e a melhor defesa, 27 sofridos.

Quanto ao CASC Freixo derrotou o Futsal Mirandela por 8-1 com golos de Hugo Pires, que fez poker, um bis de João Carrasco, Nuno Meireles e Pedro Botelho.

A equipa freixenista ocupa o segundo lugar com 23 pontos.

Vitória também para o Vale Madeiro por 8-4 com o Alfandeguense e para o CSP Vila Flor por 2-6 frente ao Santo Cristo.

Na sexta-feira, dia 19, o campeonato faz um pausa para se jogar a segunda mão da 1ª eliminatória da Taça Distrital de Futsal.

Em agenda as partidas CSP Vila Flor – CASC Freixo, Santo Cristo – Vale Madeiro, Alfandeguense – Vimioso e Futsal Mirandela – Macedense.