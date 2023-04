Ginásio Clube de Bragança com forte presença no Trail Arribas do Douro

O Ginásio Clube de Bragança somou sete pódios, este sábado, na sua participação no Trail Arribas do Douro, em Sendim, a quarta etapa do Campeonato Distrital de Corrida de Montanha da Associação de Atletismo de Bragança.

César Pires foi o primeiro atleta do GCB a cortar a meta, foi nono na classificação geral e terceiro em Veteranos 2, com o tempo de 01:17:52 horas.

Casimiro Carneiro conseguiu o primeiro lugar em Veteranos 4, foi 76º da geral, e Manuel Palmeiro terminou na segunda posição em Veteranos 3 e no 20º lugar da geral com o tempo de 01:24:08.

No sector feminino, Inês Neto conquistou o segundo lugar em Veteranas 1, Teresa Catita foi segunda classificada em Veteranas 3, Bianca Albuquerque venceu em seniores e Cristina Couto foi segunda em seniores.

Também no sábado, o Ginásio Clube de Bragança fez-se representar no Grande Prémio Atletismo da Páscoa São Salvador do Campo, em Santo Tirso. Henrique Bessa terminou no 13º lugar em M50 e Catarina Pinto foi 16ª classificada em seniores femininos.

Foto de GCB