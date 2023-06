Ginásio Clube de Bragança soma quatro pódios no Transfronteriza Bike & Trail 2023

O Transfronteriza Bike & Trail voltou a juntar portugueses e espanhóis. A competição começou no sábado, dia 10, com a prova de BTT. O Ginásio Clube de Bragança fez-se representar por Sandra Cabral na distância de 30 quilómetros. A betetista brigantina somou o segundo ligar em Master 40 femininos.

No domingo, na competição de trail, que começou e terminou na localidade de Figueruela de Arriba, Inês Neto conclui os 30 quilómetros na terceira posição da classificação geral feminina com o tempo de 04:16:12.

No trail de 20 quilómetros, Alírio Sebastião venceu em veteranos A. O atleta do GCB gastou 01:39:45 para terminar a prova.

Na distância de 10 quilómetros, João Melgo cortou a meta no terceiro lugar e foi segundo em seniores masculinos. Melgo gastou 45 minutos para realizar a prova.

Também no domingo, José Bragada, atleta do Ginásio Clube de Bragança, participou na 8.ª Meia Maratona de Gondomar. O brigantino somou o quatro lugar em veteranos 60 com o tempo de 00:47:18.

Foto de Ginásio Clube de Bragança