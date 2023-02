Ginásio Clube de Bragança soma vitória colectiva em Valladolid

Domingo foi dia de o Ginásio Clube de Bragança rumar a Espanha para participar XXIII Cross Popular San Blas em Fresno El Viejo, Valladolid. Vinte e cinco atletas representaram o clube brigantino na distância de 6,2 quilómetros, obtendo o primeiro lugar no pódio por equipas.

A nível individual, Jorge Pires foi o primeiro atleta do GCB a cortar a meta, conseguiu o 11º da classificação geral e o 2º posto em M50 com o tempo de 00:23:29.

Em femininos, Gisela Teixeira destacou-se, naquela que foi a sua prova de estreia, no 40º lugar da geral e o terceiro da categoria, gastando 00:29:05 minutos. Quanto a Eufémia Domingues terminou no 80º lugar da classificação e venceu em F55, com o tempo de 00:35:43 minutos.

Vitória ainda para Manuel Palmeiro em M55. O brigantino foi ainda 24º da geral com o tempo de 00:25:30.

Entre os mais novos, o Ginásio Clube de Bragança viu nove jovens atletas subir ao pódio.

Foto de GCB