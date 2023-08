Ginásio Clube de Bragança vence Cross Popular de Videmala de Alba por equipas

Vitória colectiva e cinco pódios individuais é o saldo da participação do Ginásio Clube de Bragança no VIII Cross Popular de Videmala de Alba em Zamora, Espanha, realizado no sábado.

O emblema brigantino fez-se representar por 16 atletas na prova de 9,2 quilómetros. César Pires venceu na categoria de veteranos D, com o tempo de 39 minutos e 9 segundos, e foi nono na classificação geral.

Quanto a David Mendieta alcançou a primeira posição em veteranos e foi 18.º da geral. Já Paulo Neto somou o terceiro lugar em veteranos A e terminou no 30.º lugar da geral.

Os restantes dois pódios foram conseguidos por Paula Calçada, segunda classificada em veteranas B, e o jovem atleta Daniel Gonçalves alcançou a primeira posição ma sua categoria.

Foto de GCB