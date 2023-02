Ginásio Clube de Bragança vence Trail dos Diabos por equipas em femininos

O clube brigantino fez-se representar por 18 atletas, que deram a vitória colectiva ao GCB em femininos, na distância de 15 quilómetros.

A nível individual, Inês Neto destacou-se no sector feminino com um terceiro lugar no pódio e foi segunda classificada em Veteranas 1, com o tempo de 1:30:05.

Quanto a Bianca Albuquerque arrecadou o primeiro lugar em seniores femininos e Laura Nascimento terminou na primeira posição em Veteranas 2.

No sector masculino, Hélder Narciso foi o primeiro atleta do Ginásio Clube de Bragança a cortar a meta. Foi nono da geral com o tempo de 1:12:07.

Delmar Domingues ficou no primeiro lugar em Veteranos 3, Casimiro Carneiro subiu à primeira posição em Veteranos 4

Foto de Ginásio Clube de Bragança