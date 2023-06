Ginásio Clube Mirandelense arrecada cinco vitórias na quarta etapa do Open FNKDA

Oito atletas e outros tantos pódios é o saldo da participação do Ginásio Clube Mirandelense na quarta etapa do Open FNKDA realizada este sábado, em Valongo, com cinco vitórias, dois segundos lugares e um terceiro.

Matilde Silva venceu em Light Contact -37 kg, Joana Teixeira arrecadou a primeira posição em Light Contact juvenis -55 kg, Diogo Meireles arrebatou o primeiro lugar em Kick Light juvenis -63 kg, tal como Francisco Esteves em Light Contact +47 kg e Telmo Guerra em -47 kg.

Destaque ainda para a segunda posição de Tomás Teixeira em Light Contact juniores -69 kg e Rubens Xavier em seniores -79 kg.

Quanto ao atleta veterano Pedro Pires alcançou o terceiro lugar em Kick Light -89 kg.

O Open FNKDA segue para a Figueira da Foz. A quinta jornada para o próximo dia 23 de Setembro.

Foto de Ginásio Clube Mirandelense