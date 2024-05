Ginásio Clube Mirandelense triunfa na 3ª etapa da Liga de Tatami e Ringue

O Ginásio Clube Mirandelense venceu a 3ª etapa da Liga de Tatami e Ringue de kickboxing, da Federação de Desportos de Combate (FNKDA), que se realizou no sábado, no Recinto José Pina/Inatel, em Mirandela.

A turma mirandelense competiu em casa com 19 atletas e conquistou um total de 17 medalhas. Catarina Dias, Francisco Teixeira, Joana Teixeira, Jada Soares, Mariana Gafanha, Guilherme Pereira, Nuno Pina e Pedro Peres arrecadaram o ouro.

Francisco Esteves, Matilde Silva, Tomás Barros, Paula Teixeira, Hugo Fernandes e Humberto Taveira ficaram com a medalha de prata. Ashley Morais, Santiago Taveira e Telmo Guerra conseguiram a medalha de bronze.

Dalous Julien ficou em quarto lugar e Cátia Barreira não teve adversária.

As prestações da comitiva mirandelense permitiram conquistar o primeiro lugar por equipas na competição.

José Pina, mestre do Ginásio Clube Mirandelense, mostrou-se satisfeito com o evento e com a prestação dos mirandelenses. “É um orgulho receber tantos atletas e tantos clubes, em Mirandela. Queremos que o evento cresça ainda mais e estamos a trabalhar para isso. Conseguimos o primeiro lugar por equipas, estou muito feliz como treinador e temos de continuar a trabalhar para conseguir mais pódios”, afirmou.

Catarina Dias, atleta do Ginásio Clube Mirandelense, alcançou o primeiro lugar em Kick Light -70kg. “Foi uma competição brilhante, na final lutei frente a uma boa atleta, mas venci sem grande dificuldade. Para os combates é preciso determinação, disciplina e foco. Represento o Ginásio Clube Mirandelense há dez anos e já estou familiarizada com o ambiente. Agradeço ao treinador José Pina e a toda equipa por estarem sempre a puxar por mim”, vincou.

A Associação de Desportos de Combate de Macedo de Cavaleiros e Clube de Combate do Nordeste (ADCMC /CCN) também competiu no evento de kickboxing. Com apenas cinco atletas em prova, sendo que três lutaram em duas disciplinas, a equipa macedense disputou 18 combates e venceu 16.

Djems Andrade venceu em Kick Light e Light Contact -74kg.

Rui Batista conquistou o ouro Kick Light e Light Contact -69kg.

Frederico Ramos triunfou em Kick Light -57kg.

Mariana Gonçalves conseguiu a vitória em Kick Light -60kg.

E Alexandre Pinto conseguiu a prata em Kick Light e em Light Contact -63kg.

Luís Durão, mestre da ADCMC /CCN, referiu que foi uma prestação bem conseguida por parte da equipa de Macedo de Cavaleiros. “Muito contente com o trabalho que temos desenvolvido, correu tudo bem. Em 18 combates vencemos 16, é um registo muito bom”, frisou.

Djems Andrade, atleta da ADCMC /CCN, triunfou Kick Light e Light Contact -74kg. “Venci frente um lutador muito bom, que representa a Selecção Nacional, foi um combate difícil e é neste tipo de lutas que se aprende muito, felizmente consegui ganhar”, referiu.

Fernando Simões, director de prova, da WAKO, Associação Mundial de Organizações de Kickboxing, destacou a importância de o evento ser realizado em Mirandela. “A importância deste evento ser feito em Mirandela é enorme. Estamos perante um clube e duas pessoas, o José Pina e a Sónia Pereira, muito relevantes no kickboxing. Do longe, se fez perto, participaram muitas pessoas de vários pontos de Portugal e foi feita a festa do kickboxing, com vitória da equipa da casa”, sublinhou.

Competiram no Recinto José Pina/Inatel 178 atletas, em representação de 20 clubes.