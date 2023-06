GNR-CT/UEPS vence Torneio da Função Pública de Bragança

Chegou ao fim o 35.º Torneio da Função Pública de Bragança. O torneio mais antigo do distrito terminou esta quinta-feira com a final entre ACISB (Associação Comercial Industrial e Serviços de Bragança) e GNR-CT/UEPS (Unidade de Emergência de Protecção e Socorro).

A equipa da forma militar saiu vitoriosa com um triunfo por 1-2, após um jogo equilibrado, competitivo e com várias oportunidades de golo para as duas formações. Na GNR-CT/UEPS, Carlos Pires destacou-se na baliza e segurou a vantagem da equipa.

Ricardo Ferreira, aos 10 minutos, colocou a GNR-CT/UEPS na frente do marcador e na segunda metade Abel Alho, aos 34’, fez o 0-2.

Aos 39’, Pedro Assis reduziu para 1-2 e até ao último segundo do jogo não faltaram oportunidades para a ACISB igualar.

“Foi um jogo equilibrado. Já sabíamos que seria assim, pois nas duas equipas há jogadores mais velhos e muito experientes, pois têm muitos anos de futsal. Foi um bom jogo”, afirmou Abel Alho, marcador de serviço da equipa dos militares.

Já Lobo de Carvalho, Comandante Territorial da GNR de Bragança e um dos responsáveis pela equipa vencedora, descreveu a final como “imprópria para cardíacos” e “emoliente” .

A ACISB chegou à final pelo segundo ano consecutivo e o capitão, Pedro Assis, acredita que no próximo ano o troféu não vai escapar. “Foi um bom jogo. Uma final digna de um torneio bem disputado. Acho que o factor sorte pendeu para o lado da GNR. Penso que à terceira será de vez. Para o ano voltamos a participar”.

O Torneio da Função Pública de Bragança levou ao Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, de 9 de Maio a 29 de Junho, grandes jogos de futsal e contou com 14 equipas. Na organização estreou-se a formação do Tribunal/AO, que venceu a proca em 2022. “Foram oito semanas. O balanço em termos de organização é muito positivo. Foi uma experiencia nova para nós. Tivemos muito trabalho e quero deixar o agradecimento a quem participou na organização”, referiu Carlos Moura Alves.

Já em termos desportivos a equipa terminou no 11.º lugar. As lesões complicaram a tarefa da equipa da justiça. “Tivemos lesões na fase de grupos que fez com que a nossa equipa não tivesse resultados tão bons como o ano passado”.

A GNR-CT/UEPS venceu o torneio pela 11.ª vez e em 2024 será a equipa organizadora.

A nível individual, Toni Igreja da equipa da PSP, terceira classificada, levou para casa o troféu de marcador com 17 golos apontados.