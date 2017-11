Golaço de Padrão garante vitória ao Mirandês

Vimioso, Vila Flor SC e Mirandês venceram os respectivos jogos da jornada 6 da Divisão de Honra da A.F.Bragança e ocupam os lugares cimeiros da tabela classificativa.

Em Bragança, o Mirandês derrotou os Estudantes Africanos por 2-1. Como última imagem do encontro ficou o golo de Padrão. Foi uma verdadeira obra de arte do avançado, que de meia distância rematou cruzado desviando a bola do alcance de André Reis.

Padrão garantiu a vitória da turma de Miranda do Douro que começou a ser desenhada logo ao minuto 4 por Diogo, após um livre cobrado por Cipriano.