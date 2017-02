Foi uma goleada à moda antiga, um jogo de sentido único e sem qualquer contestação. A formação da AD Paredes mostrou eficácia frente a um adversário que se apresentou bastante condicionado a jogar apenas com seis jogadoras. Mas isso não tira mérito às brigantinas, que mostraram respeito pela equipa visitante e qualidade de jogo.

Jéssica voltou a ser a goleadora de serviço ao marcar por seis vezes. A jogadora abriu (11’) e fechou (60’) a contagem.

Sara regressou à competição, depois de ter recuperado de uma lesão, e aos golos ao bisar.

Concluída a jornada 15 a AD Paredes subiu para a quinta posição com 22 pontos e na próxima jornada, marcada para o dia 25 de Fevereiro, joga fora com o líder, o Vilaverdense.