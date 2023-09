Goleada na apresentação aos sócios

Bolaji mostrou serviço no jogo de apresentação do Grupo Desportivo de Bragança. O ponta de lança nigeriano fez hat-trick na goleada, 8-0, à equipa sub-19 dos canarinhos que está em competição no Campeonato Nacional da II Divisão, um jogo realizado este domingo. Os restantes golos foram apontados por Helton (2), Nuno Silvano (2) e Henrique.

A formação A construiu com naturalidade o resultado avolumado, tendo como prioridade as dinâmicas e os processos de jogo assimilados nesta fase de preparação para o campeonato distrital.

“Foi um bom teste. Houve momentos em que conseguimos colocar em prática aquilo que é o nosso processo de jogos. Mas, os miúdos, os sub-19, jogaram este sábado e achámos que não havia necessidade meter essa intensidade. Penso que o que era pretendido para este treino foi conseguido”, referiu Nuno Gonçalves, técnico do GDB.

O 11 que vai alinhar na jornada inaugural da Divisão de Honra está praticamente definido e não deverá fugir muito ao que se apresentou frente aos sub-19. Pedro Fernandes na baliza, Passas e Capelo no eixo da defesa, com Elias e Hidélvis como alternativa, Morais a lateral esquerdo e Ruben Ferreira na direita ou Francisco Estanga.

Num esquema táctico de 4x4x2, David, Nuno Silvano, Trigo e Helton entram nas contas para o meio campo, sendo que Helton também é opção para as alas. Na linha de ataque, Bolaji e Tony devem ser os artilheiros de serviço dos brigantinos.

“Ainda há algumas coisas para pensar. Provavelmente, poderá não fugir ao que apresentámos hoje, vamos ver o que ditam os treinos de preparação para o jogo”.

A uma semana do pontapé de saída do campeonato distrital, Nuno Gonçalves dá nota positiva à equipa. “Desde o dia 14 de Agosto que trabalhamos de forma muito profissional, os jogadores têm dado tudo e se no domingo estivermos no nosso normal as coisas podem correr bem. É esse o objectivo”.

E Pedro Afonso, técnico dos sub-19 do GDB, não deu importância ao resultado, até porque os jovens jogadores tinham jogado no sábado para o nacional, e apontou como mais importante as dinâmicas trabalhadas pela equipa. “Devido ao jogo de sábado rodámos a equipa. Jogámos com jogadores com menos minutos e alguns que nem tinham sido convocados. Demos oportunidade a esses jogadores para se mostrarem e para me darem dores de cabeça positivas. O resultado era o menos importante. O mais importante era eles colocarem em campo as nossas ideias”.

Quanto ao plantel sénior do GDB está a uma semana do pontapé de saída do campeonato distrital. Na primeira jornada, marcada para 24 de Setembro, os canarinhos jogam fora com o Vila Flor SC.