Golo de Matos segura empate

O S.C. Mirandela não foi além de um empate a uma bola no terreno do Aliança de Gandra.

Sinal para mais para a turma da casa na primeira metade do encontro, que conseguiu boas oportunidades para chegar ao golo.

Logo nos minutos iniciais esteve à vista o primeiro dos locais, na sequência de um pontapé de canto, mas Pedro Fernandes desviou o perigo já em cima da linha de golo. Ainda antes do intervalo um remate ao poste fez tremer a defesa transmontana.

O caso do jogo surge aos 42 minutos e gerou protestos no banco do Mirandela. Fernando Cunha apontou para a marca de grande penalidade num lance em que o avançado do Aliança de Gandra parece simular a falta. O juiz da partida assim não entendeu. Jorginho foi chamado para a conversão do castigo máximo e colocou a formação local em vantagem.

O intervalo fez bem aos alvinegros que regressaram ainda mais decididos a inverter o rumo do jogo. Os comandados de Ricardo Chaves assumiram as despesas e estiveram sempre mais perto de marcar. Matos repôs justiça no marcador ao minuto 75’ fixando o resultado em 1-1.