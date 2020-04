Governo lança apoio à comunicação social mas sobrevivência dos órgãos locais pode estar em risco

Como forma de apoiar a comunicação social, nos tempos de pandemia que correm, o Governo vai comprar 15 milhões de euros em publicidade institucional. Segundo o anúncio feito na sexta-feira, pelas ministras de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e da Cultura, Graça Fonseca, esses espaços serão adquiridos nas televisões, rádios e publicações periódicas e poderão ser usados por todos os organismos públicos durante este ano e o próximo. Conforme foi ainda esclarecido, 25% desta verba vai ser alocada aos meios regionais. Preocupada com a sobrevivência dos meios locais e querendo saber que medidas o Governo pensaria criar para apoiar os media, Isabel Lopes, deputada do PSD, eleita por Bragança, e membro da Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação, já na semana passada tinha questionado Graça Fonseca acerca desta questão. “Pedi e disse que não podemos permitir que esta pandemia mate a nossa imprensa regional”, reiterou a deputada. Quando questionada, ainda antes deste anúncio de sexta-feira, a ministra da Cultura já havia garantido a Isabel Lopes que iriam ser criadas medidas “específicas” e de “reforço”, sendo que não haveria nenhuma medida de apoio à comunicação social que não passasse pela comunicação social regional. A deputada brigantina mostrou-se ainda alarmada com uma das questões mais antigas da imprensa local: as poucas vendas em banca, que agora se agravaram com o encerramento de vários quiosques, e os escassos assinantes em termos digitais. Relativamente à redução do IVA nas assinaturas e nas vendas em banca, Graça Fonseca considerou que “ainda não é o momento de se falar” em mais medidas além da compra antecipada de publicidade institucional. Segundo avançou ainda, esta verba do Governo representa o triplo do que estava previsto no Orçamento do Estado para 2020.