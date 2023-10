Governo sem apoios para os produtores de castanha afectados pelo fungo

Quando se esperava uma grande campanha de castanha, a chuva, seguida de um grande período de calor, foram propícios ao aparecimento do fungo, tendo provocado quebras significativas na produção do fungo. Perante este cenário, os agricultores pediram ajuda e o presidente da Câmara Municipal de Vinhais chegou a mandar um despacho a dar conta dos prejuízos que isto está a causar no concelho. Maria do Céu Antunes disse estar a avaliar a situação, mas disse não haver apoios, atribuindo a responsabilidade aos seguros agrícolas. “Os instrumentos que nós temos disponíveis para ajudar os agricultores na gestão do risco são dois. Um para a substituição das árvores, caso o potencial produtivo esteja ameaçado, não é caso, portanto não podemos accionar a medida. E não temos forma de ajudar nas quebras de produção nas campanhas, porque é uma matéria segurável e, portanto, devem ser os seguros colectivos a ter a disponibilidade para poder fazer face a estas dimensões”, referiu. A governanta fez questão de frisar que também não houve apoios para outras situações idênticas. “À primeira vista nós não temos instrumentos para o poder fazer, não o tivemos para o escaldão da pêra Rocha, não o tivemos para o escaldão da uva ou para as quebras que decorreram das granizadas que caíram num passado muito recente, porque isso é em primeiro lugar a responsabilidade dos agricultores e dos seus movimentos associativos”, afirmou.

Nem para o mau tempo há apoio

As intempéries do início de Junho foram outro problema para os agricultores da região. O Governo anunciou um apoio de 50 euros por hectare, mas nem todos foram abrangidos no despacho. Aconteceu com os municípios de Macedo de Cavaleiros, Vinhais e Vila Flor que foram excluídos dos apoios. De acordo com a ministra da Agricultura, os prejuízos não foram suficientes para receberem ajudas. “Na primeira avaliação estes municípios não estavam enquadrados na medida do restabelecimento do potencial produtivo, porque as quebras não chegaram aos 20%. Reavaliamos e de facto não tem condições para o podermos fazer”, vincou. Assim sendo, também os agricultores afectados com o meu tempo e que viram as suas produções serem afectadas, não vão receber qualquer apoio do Governo.