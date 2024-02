Governo vai fazer ajuste directo para manter ligação aérea mas com menos voos

O concurso público para manter a ligação já devia ter sido aberto há vários meses, mas só a 7 de Fevereiro é que, em Conselho de Ministros, foi aprovado o lançamento do concurso, para os próximos quatros anos, no valor de 13,5 milhões de euros. Assim para impedir que a ligação termine, o Governo e a Sevenair estão a trabalhar num acordo. Segundo o administrador da Sevenair, tem havido várias reuniões com o Governo, tendo- -lhes chegado um “convite para adjudicação directa”, na passada quarta-feira. No dia seguinte, a empresa aérea apresentou uma resposta que “vai ao encontro do caderno de encargos daquilo que propõem”. Carlos Amaro explicou que o Governo disponibilizou cerca de 750 mil euros para a continuidade da linha, entre Março e Junho, e, por este valor, terão que reduzir o número de voos. “Dentro desse valor de indeminização compensatória estivemos a ver a melhor maneira de haver o máximo de frequência possível para o maior número de tempo. As viagens continuarão a ser diárias, no entanto, vão diminuir o número de frequências e alguns destinos”, disse, adiantando que o valor não é igual ao que “constava no contrato anterior”. “O valor é consideravelmente inferior, por isso é que houve necessidade de reduzir serviços, porque não chega para tudo”, referiu. A Sevenair opera a ligação aérea desde 2009 e acredita que vai ser possível manter os serviços até que o concurso público seja conhecido. “Estamos confiantes que a linha se vai manter”, vincou Carlos Amaro. No entanto, ainda não foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia a abertura do concurso público para atribuição da concessão.

Foto: Sevenair