GPS EPIC Series desafia os sentidos dos betetistas

Um desafio aos sentidos serve de mote à promoção do GPS EPIC Series – BTT Challenge Terras de Cavaleiros.

O maior passeio turístico de BTT do país chega a Macedo de Cavaleiros no sábado. Trata-se da quarta etapa do circuito que promete levar até ao coração do nordeste transmontano cerca de 500 participantes.

A cidade macedense recebe o passeio pelo quarto ano consecutivo e conta com a organização do Clube de Ciclismo de Macedo e da Vimont.