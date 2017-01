Granfondo Bragança é apresentado sexta-feira

O projecto é dos três clubes de ciclismo da cidade de Bragança (Velo Clube, Team Giant e Amigos do Campo Redondo) e conta com o apoio da Associação de Ciclismo de Bragança e do município.

Na apresentação, marcada para sexta-feira, às 11h00, na Sala de Actos do Teatro Municipal de Bragança, vão estar nomes sonantes do ciclismo.

Os espanhóis Óscar Pereiro (vencedor da Volta a França de 2006), Álvaro Pino (vencedor da Volta a Espanha de 1986), Ezequiel Mosquera (segundo classificado na Volta a Espanha de 2010) e o português João Benta (vencedor do GP Joaquim Agostinho de 2015) têm, presença confirmada na presentação do evento.

Dos 500 participantes inscritos até à data (as inscrições abriram na passada sexta-feira, às 20h00), 17% são de Bragança, 4% de Espanha e 79% de localidades fora do distrito de Bragança.

Quanto ao vídeo promocional do Granfondo Bragança já passou as 140 mil visualizações.