Grinood volta a resolver para o Mirandela

O S.C. Mirandela venceu, no domingo o Torcatense por 1-0. Grinood apontou o único golo do encontro da jornada 13 da série A do Campeonato de Portugal.

Os alvinegros regressaram às vitórias, depois do desaire em Fafe, com uma exibição que só não foi perfeita por culpa do terreno de jogo que a chuva não poupou.