Grupo Desportivo de Bragança confirma contratação de Miguel Diz

O jogador, de 24 anos, realiza esta quarta-feira o primeiro treino com o restante grupo e já é opção para o jogo de domingo com o Atlético dos Arcos.

O avançado chega ao Bragança numa altura em que o plantel tem várias baixas por lesão.

Miguel Diz tem cinco golos marcados, esta temporada, com a camisola do Argozelo, clube que representou três épocas consecutivas.

Mas as contratações não vão ficar por aqui. Até ao final da semana, segundo a direcção, haverá novidades.