Grupo Desportivo de Bragança conquista Taça Distrital e celebra a dobradinha

O Grupo Desportivo de Bragança conquistou, no domingo, a Taça Distrital da Associação de Futebol de Bragança. Os canarinhos venceram, por 2-0, diante do Futebol Clube de Vinhais na final da Taça Distrital da Associação de Futebol de Bragança, disputada ontem, no Estádio Engenheiro José Aires, em Torre de Moncorvo.

Os golos da vitória foram marcados no início de cada de parte. Helton (4’), o goleador do campeonato distrital, entrou com o pé quente, aproveitando uma bola de recarga para inaugurar o marcador. Um lance muito contestado pela comitiva de Vinhais, que reclamaram fora-de-jogo.

Na segunda parte, o técnico Nuno Gonçalves, ao intervalo, tirou Rúben Ferreira e colocou Tárcio. Uma substituição com efeito imediato, Tárcio (46’) chutou forte e a bola entrou rasteira junto ao poste da baliza defendida por Antenor. O avançado fez o 2-0, resultado que não se alterou até ao fim do jogo e que confirmou a conquista do troféu da prova rainha do futebol distrital de Bragança.

No rescaldo da partida, o treinador do Grupo Desportivo de Bragança, Nuno Gonçalves frisou que terminar invicto e com a conquista da taça é mais que merecido. “Foi uma época excelente a todos os níveis. Terminar invicto e com a conquista da taça é mais que merecido, pela entrega dos jogadores e pelo apoio de toda a massa associativa. O resultado foi justo, mas quero elogiar o Vinhais que foram uns dignos vencidos”, afirmou.

Capelo, capitão do Bragança, afirmou que conquistar este troféu “é um orgulho imenso” e terminar a temporada sem perder “foi incrível e merecido”.

O presidente dos canarinhos, Paulo Afonso, dedicou esta época “aos adeptos e patrocinadores”, acrescentando que “é um orgulho e uma honra pertencer a este clube”.

Marco Móbil, técnico do Futebol Clube de Vinhais, referiu que o Bragança é um justo vencedor do troféu, mas critica o trabalho da equipa de arbitragem. “O Bragança foi um justo vencedor e estão de parabéns. Porém, sentimo-nos injustiçados pela maneira como perdemos o jogo. A dualidade de critérios foi notória e o primeiro golo está claramente fora-de-jogo. Lutámos muito para chegar aqui, não foi de borla, e acontecer isto é uma vergonha”, lamentou.

Com este triunfo o Bragança juntou a conquista Taça Distrital à Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança e celebrou a dobradinha.