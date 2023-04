Grupo Desportivo de Bragança desce ao distrital

O Grupo Desportivo de Bragança viu confirmada, este domingo, a despromoção ao distrital. A formação brigantina perdeu por 0-3 frente ao Vianense, líder da competição, em jogo da 24ª jornada da série A do Campeonato de Portugal. Já a formação de Viana do Castelo assegurou a primeira posição na série A, depois de já ter garantido a presença na fase que dá acesso à Liga 3.

Na primeira metade, as melhores ocasiões de jogo pertenceram à formação da casa. Aos dois minutos, Nico rematou forte à baliza de Cioletti. A bola bate na trave, toca o solo e parece ter passado a linha de golo, mas o árbitro do encontro, Rodrigo Macedo, assim não o entendeu. Uma decisão muito contestada pelos brigantinos.

O lance polémico surge aos 24 minutos. O guardião do Vianense toca a bola com a mão fora da área e vê apenas cartolina amarela. Erro do juiz da partida que deixou o vermelho no bolso e assinalou livre directo para o Bragança. Branco assumiu a marcação e atirou ao poste.

A primeira oportunidade de golo para os visitantes surge apenas aos 34 minutos. Fábio Mesquita travou o remate de Pimenta e na recarga Ruca não conseguiu marcar.

Da ameaça à concretização passou apenas um minuto. Diogo Pereira inaugurou o marcador, fez o 0-1, após um corte incompleto da defesa brigantina.

Apesar de estar em desvantagem no marcador, o GDB não se deu por vencido. Na segunda metade, ao minuto 60, esteve à vista o golo do empate, após canto cobrado por Branco na direita. Primeiro foi Hidélvis a rematar ao segundo poste, depois Pedro José.

Nesta fase do encontro, também o Vianense se mostrou mais perigoso e a entrada de Cláudio Correia trouxe dinâmica e frescura à linha de ataque. O avançado conseguiu criar oportunidades de golo e ao 90’ conseguiu marcar, depois de um contra-ataque rápido e na sequência de um remate cruzado de Hugo Ferreira.

Os brigantinos davam sinais de desgaste físico e acabaram por sofrer o terceiro já em tempo de compensação, aos 90’+5. Neiva fixou o resultado em 0-3.

A duas jornadas do final do campeonato, o GDB vê confirmada a despromoção ao distrital, após o jogo que marcou a estreia de João Tiago Diegues no comando técnico, juntamente com Pedro Afonso e Beto Antas, após a saída de Pedro Rodrigues para o Trofense da II Liga.

Na próxima jornada, os canarinhos jogam fora com o Vila Meã e despedem-se do Campeonato de Portugal na última jornada, em casa, frente ao São Martinho, no dia 16 de Abril.

Quanto ao Vianense garantiu o primeiro lugar e resta saber que lhe faz companhia na fase de acesso à Liga 3. Amarante ou Tirsense? As duas equipas estão separadas por quatro pontos, sendo que o Amarante é segundo com 45 pontos e a turma de Santo Tirso é terceira com 41.