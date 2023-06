Grupo Desportivo de Bragança é campeão distrital de juvenis

Foi uma jornada de emoções e muito competitiva que terminou com os festejos da formação de juvenis do Grupo Desportivo de Bragança.

Os brigantinos partiram para a última e decisiva jornada com apenas um ponto de vantagem sobre o seu mais directo adversário, o C.A. Macedo de Cavaleiros, que venceu o Mãe d´Água por 6-1, e tinham que obrigatoriamente vencer. Assim aconteceu com o resultado de 4-1 frente à ADSP Vale do Conde B. Mas, o primeiro golo só surgiu aos 32 minutos. Após várias oportunidades, Gonçalo Ramos desbloqueou o jogo e colocou o GDB em vantagem. Ainda antes do intervalo, o “gigante” Gabriel Kischener assinou o 2-0 aos 42’.

Na segunda metade, os canarinhos mantiveram o seu forte caudal ofensivo e com boas ocasiões para dilatar o resultado. Rafa, aos 61’, fez o 3-0 e Kischener bisou aos 88 minutos, fez o 4-0.

Já em cima do apito final, aos 90’, o guarda-redes da ADSP Vale do Conde, José Vinhais, que por norma joga a avançado, reduziu, de penálti, para 4-1, resultado do encontro.

Daniel Barros, técnico do GDB, destacou o trabalho realizado pela sua equipa ao longo da temporada num campeonato “muito equilibrado”. “Desde início que disse que íamos ter campeonato até à última jornada. Assumimos a liderança desde a primeira jornada e mantivemos até hoje. Estes miúdos estão de parabéns, tiveram uma personalidade enorme. O mérito é todo deles”, afirmou.

A formação de juvenis, campeã distrital, termina a época com 45 pontos e com a subida ao Campeonato Nacional sub-17 da 2.ª Divisão confirmada. Logo atrás ficou o Macedo, no segundo lugar com 44 pontos.

Quanto à ADSP Vale do Conde concluiu a temporada na quinta posição com 31 pontos.