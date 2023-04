Grupo Desportivo de Bragança perde em Vila Meã

O Grupo Desportivo de Bragança perdeu, esta tarde, com o Vila Meã por 2-1, na 25ª, penúltima, jornada da série A do Campeonato de Portugal.

Os “Leões da Vila” inauguraram o marcador aos 26 minutos na marcação de um penálti convertido por Ruben Filipe.

Na segunda metade, os brigantinos conseguiram igualar, também de penálti, através de Nuno Silvano.

No entanto, aos 62’, o Vila Meã chegou ao 2-1 numa infelicidade de Ruben Gonçalves que fez autogolo.

João Tiago, técnico do GDB, lamentou o resultado e a entrada “apática” no jogo. “Entrámos mal, toda a primeira parte foi muito parada e sem ritmo das duas equipas, o que beneficiava o Vila Meã que estava mais tranquilo e confiante face aos resultados e objectivos concretizados. Acabámos por sofrer de penálti e ir a perder para o intervalo de forma justa”.

O intervalo fez bem aos brigantinos que conseguiram colocar mais intensidade no jogo, mas acabaram por não ser felizes em alguns lances. “Na segunda parte, mostrámos outra imagem. Conseguimos empatar de penálti e quando estávamos claramente por cima, acabamos por sofrer o 2-1 num lance infeliz da nossa parte. Depois, continuamos a tentar de tudo para chegar ao empate e dominar o jogo mas faltou-nos critério e mais clarividência na última fase para causar perigo e ferir o Vila Meã”, conclui.

A uma jornada do final do campeonato, o Bragança, já despromovido, é último classificado com 18 pontos e vai concluir a época em casa no dia 16 de Abril com o São Martinho, que também tem a descida confirmada e perdeu, esta tarde, com o Dumiense por 1-2.

Quanto ao Vila Meã, já com a manutenção garantida, segue no quinto lugar com 39 pontos.