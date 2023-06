Grupo Desportivo de Bragança vence primeira etapa do Campeonato Regional de Futevólei de Trás-os-Montes

Começou este domingo a primeira edição do Campeonato Regional de Futevólei de Trás-os-Montes.

O Complexo Fluvial de Recreação e Lazer de Codessais, em Vila Real, recebeu a primeira etapa da competição, que terminou com a vitória da dupla Willian Soares/Luís Pessanha em representação do Grupo Desportivo de Bragança.

A equipa brigantina derrotou no derradeiro jogo a dupla do FC Vila Real, composta por Nuno e Armando. “Tirando o calor, correu tudo muito bem e fomos campeões. Agora é treinar mais, ver os erros que cometemos e continuar o foco para segunda etapa que é em nossa casa no dia 16 de Julho”, referiu Willian Soares.

Na primeira etapa participaram oito duplas em representação do Futevólei Clube de Vila Real, Vila Flor SC, Grupo Desportivo de Bragança e Grupo Desportivo Mirandês.

A modalidade é promovida pela Federação Nacional de Futevólei e Willian Soares acredita que vai ganhar adeptos e praticantes no distrito de Bragança. “Acredito que vai vingar. É só questão de tempo, de divulgar mais, porque é uma modalidade apaixonante. Só quem pratica sabe. Com esta primeira edição do campeonato regional, organizada pela federação, creio que vão aparecer muito mais pessoas a quererem praticar a modalidade. E estaremos disponíveis para os ajudar e ensinar”.

O Campeonato Regional de Futevólei de Trás-os-Montes segue para Bragança. A cidade brigantina recebe a segunda etapa no dia 16 de Julho.