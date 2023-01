Grupo Desportivo de Moncorvo já superou os números da época passada

Na temporada anterior, à 11ª jornada, a formação do sul do distrito estava no nono lugar com apenas nove pontos, menos 19 que a actual época, e terminou o campeonato na mesma posição com 19 pontos.

“A mentalidade ganhadora” é na opinião do presidente, Alfredo Pinto, a base para o sucesso da equipa. “Efectivamente, nós propusemo-nos a conseguir uma participação mais positiva que a época anterior. Penso que o campeonato está a correr bem. O plantel tem uma mentalidade ganhadora e também se deve ao trabalho excelente da equipa técnica”, afirmou.

Alfredo Pinto não esconde que o segundo lugar ocupado na entrada para a segunda volta o surpreende de alguma forma, devido ao facto de outras equipas terem assumido desde cedo a corrida à subida. “Estou um pouco surpreendido pois Mirandela e Mirandês são clubes que deveriam estar no topo da tabela, o Mirandela está, e, depois, o Rebordelo é um clube que tem dado muito trabalho às equipas que lutam pela subida”.

A somar ao segundo lugar, o G.D. Moncorvo tem o segundo melhor ataque, 30 golos marcados, e a segunda melhor defesa, cinco golos sofridos. Números que não deslumbra o presidente. “Isso vale o que vale. Não ambicionamos chegar ao Campeonato de Portugal. Para já o objectivo está cumprido, pois já temos mais pontos do que aqueles que somámos na época passada, por isso vamos terminar numa posição melhor do que a da época passada”.

O líder do Moncorvo antevê uma segunda volta muito competitiva, pois “não há jogos fáceis”, e promete um grupo lutador. “Vamos fazer como fizemos até agora, discutir todos os jogos até ao fim. Se conseguirmos pontuar muito bem”.

Para a segunda volta do campeonato o Moncorvo vai ao mercado. A direcção pretende fazer regressar o médio defensivo João Loureiro. O jogador, de 23 anos, representou o clube na época passada e iniciou a actual temporada na AD Ninense.

O primeiro jogo de 2023 do G.D. Moncorvo é com o Carção, no próximo domingo, na jornada 12, a primeira da segunda volta, da Divisão de Honra Pavimir.