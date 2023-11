Grupo Desportivo Macedense empata pela segunda vez

Takumi Mizuno marcou para os locais, aos 2 minutos da partida. O Nogueiró e Tenões inverteu o rumo dos acontecimentos, ainda antes do intervalo com os golos de Micael Magalhães (8’) e Diogo Lima (12’).

Na segunda parte, Tiago Guedes aumentou a vantagem dos visitantes e colocou a equipa a vencer, por 1-3, aos 33 minutos. A formação de Macedo de Cavaleiros respondeu com o golo de Patrick Simão (38’) e com o segundo da conta pessoal de Takumi Mizuno (39’), fechando as contas da partida em 3-3.

O treinador do Macedense, Costinha, não gostou da exibição da equipa. “Fomos irreconhecíveis e isto é aquilo que não se deseja. Chegou-se a esse ponto e há que refletir, tirar ilações disto porque nada pode continuar na mesma.”, lamentou, em declarações à Rádio Onda Livre.

Com este desfecho, o Grupo Desportivo Macedense conquistou o segundo ponto na Série A do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão e mantêm-se na última posição da tabela classificativa.

O Nogueiró Tenões ocupa o sétimo posto com 9 pontos.

Na próxima jornada, o Grupo Desportivo Macedense joga fora com o Póvoa Futsal dia 18 de Novembro.

Foto de Rádio Onda Livre