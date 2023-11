O sorteio da 3ª eliminatória da prova rainha do futsal português ditou que o Grupo Desportivo Macedense vai receber o Famalicão, líder da Série A do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, no dia 9 de Dezembro.

A formação de Macedo de Cavaleiros é a única equipa em competição da Associação de Futebol de Bragança.