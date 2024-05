Grupo Desportivo Macedense luta pela manutenção na última jornada após derrota nos Açores

O Grupo Desportivo Macedense precisava da vitória ou empate, na visita aos açorianos do Livramento, para assegurar a permanência na 2ª Divisão de Futsal. No entanto, a turma de Macedo de Cavaleiros acabou por perder. 4-2 foi o resultado. A partida foi disputada no sábado, no Pavilhão Multiusos do Livramento, em Ponta Delgada, nos Açores e pontuou para 13ª e penúltima jornada da Série 2 da Fase de Manutenção e Descida.

Quanto à história da partida, os locais assumiram as operações do jogo, no primeiro tempo, conquistando uma vantagem de quatro golos por intermédio de Diogo Dias (12’), Rodrigo Branco (13’), Kinzinho (16’) e João Perdigão (18’).

Na segunda parte, o Macedense reagiu e conseguiu reduzir o resultado para 4-2 com os golos de Takumi Mizuno (25’) e Patrick Aragão (35’). Dois golos fundamentais para garantir a vantagem da formação do Macedense no confronto directo com o Livramento, tendo em conta o marcador de 8-5 no encontro realizado em Macedo de Cavaleiros.

Costinha, o treinador da equipa trasmontana, evidenciou que foi um encontro com duas partes distintas. “Foi uma partida difícil, como era de esperar, na casa do nosso adversário directo. Na primeira parte, acabámos por cometer erros defensivos e de transição que permitiram ao Livramento chegar a uma vantagem de quatro golos ao intervalo. Na segunda parte, conseguimos rectificar, subimos linhais e reduzimos a diferença. Podíamos, inclusive, ter concretizado mais para minimizar os estragos. Contudo, continuamos com vantagem no confronto directo e o único aspecto negativo foi não termos garantido a manutenção nesta partida”, referiu.

Dia 11 de Maio, vai jogar-se a última e decisiva jornada para o Macedense que enfrenta os algarvios do Portimonense. O encontro é importante e a turma de Macedo de Cavaleiros só depende de si própria para ficar na 2ª Divisão de Futsal, em caso de vitória frente à equipa de Portimão assegura a permanência. O outro cenário para conseguir o objectivo é igualar o resultado do Livramento na visita ao Bairro Boa Esperança “A manutenção está adiada para a última ronda. Está tudo em aberto e precisamos, no mínimo, de igualar o resultado do Livramento. O último jogo é em casa diante do Portimonense e só a vitória interessa para conseguirmos a manutenção”, frisou Costinha.

O Macedense e o Livramento partem para o último jogo, ambos com 15 pontos, e tentam alcançar o sexto posto para evitar a descida para a 3ª Divisão. O Macedense está na frente da corrida ocupando a sexta posição devido ao confronto directo.

O encontro decisivo da 14ª e última jornada entre o Macedense e o Portimonense está agendado para sábado, às 16h00, no Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros.

Os açorianos do Livramento viajam até Castelo Branco para jogar com o Bairro Boa Esperança.