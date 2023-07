Grupo Desportivo Mirandês condenado a pagar indemnização a jogadores argentinos

O Tribunal do Trabalho de Bragança condenou o Grupo Desportivo Mirandês a pagar uma indemnização no valor de cerca de 130 mil euros a oito jogadores argentinos e oito meses de salários em falta relativos à época 2019/2020.

Álvaro Dionísio, Agustín Guerra, Enzo Petretto, Gianluca Goudelis, Joel Sosa, Francisco Estanga, Nahuel Machado e Tomás Varela representaram o GD Mirandês e em 2020 recorreram ao Sindicado de Jogadores face à situação precária que atravessavam e que foi agravada, na altura, com a covid-19.

Recorde-se que jogadores chegaram a Miranda do Douro no verão de 2019, por intermédio do argentino Sebastian Diericx, administrador da SAD da AD Oliveirense, que viria a ser declarada insolvente. O acordo entre o clube e o empresário teria previsto o pagamento dos salários por parte de Diericx, enquanto o GD Mirandês assegurava habitação e alimentação.

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, referiu, em declarações ao site do sindicato, que “a justiça actuou”. “O caso do GD Mirandês não é único. A justiça fez o seu trabalho no reconhecimento de direitos laborais e humanos. O desconhecimento da lei ou a intervenção de quem recruta ou traz os atletas para Portugal não podem desresponsabilizar quem aceita o acolhimento mesmo não tendo condições”, lê-se.

O valor total da condenação, a distribuir pelos jogadores, é de 130.059,44 euros. A decisão é passível de recurso.