Grupo Desportivo Moncorvo já tem Bandeira da Ética

O GD Moncorvo apresentou uma candidatura relativa ao código de conduta dos jovens jogadores. “É um documento onde estão descritos os comportamentos e as regras que os nossos atletas da formação devem ter nos vários momentos em que representam o clube, nos jogos, nos treinos, na deslocação para os jogos ou para os treinos e até no seu dia-a-dia fora do futebol”, explicou Telmo Matos.

Para o coordenador técnico da formação, é um reconhecimento “importante para o clube” pois “faz parte das instituições comprometidas com a ética no desporto”.

O GD Moncorvo é conta com cerca de 100 atletas na formação, desde os petizes aos juniores. Para o coordenador técnico é “um número muito positivo para a realidade da vila de Torre de Moncorvo”.

O Grupo Desportivo Moncorvo é a quarta colectividade do distrito de Bragança a ser contemplada com a Bandeira da Ética, depois do Ginásio Clube Mirandelense, CSP Vila Flor e Escola Crescer.

A certificação da Bandeira da Ética tem validade até Abril de 2024, não sendo renovável automaticamente, e reconhece ao GD Moncorvo capacidade para integrar este projecto na área da ética desportiva e educação para os valores no desporto. A cerimónia pública para o hastear da bandeira ainda não tem data marcada.