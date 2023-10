Grupo PressNordeste homenageou atletas e clubes do distrito de Bragança

Depois do interregno de três anos, devido à pandemia, a Gala Prémios Nordeste Desporto voltou a distinguir os feitos de atletas e clubes do distrito nas várias modalidades. Miranda do Douro foi a localidade escolhida pela PressNordeste (Rádio Brigantia e Nordeste) para a realização da iniciativa. Do futebol ao ténis de mesa, do hóquei em patins ao atletismo, da natação ao futebol de praia, modalidades que têm atletas em competições distritais, nacionais e até internacionais. A jogar em casa, Vítor Hugo, técnico do CD Miranda do Douro, viu a conquista de três títulos distritais da sua equipa, em apenas um ano de história do projecto, galardoados. “É o reconhecimento de um ano de muito trabalho dos jogadores, equipa técnica e direcção que terminou com a conquista de três títulos. Não é fácil quando o clube ainda é um bebé”. Em grande plano esteve também Ana Fernandes. É natural de Bragança, sagrou-se campeã nacional de hóquei em patins em sub-15 e sub19 pelo Gulpilhares, e conquistou um título europeu em sub-17 com a camisola da selecção nacional. A hoquista sente o seu trabalho reconhecido. “Estou muito contente por receber este prémio, pois mostra que o que tenho feito está a ser reconhecido”, afirmou. A gala de desporto prestou ainda homenagem a duas figuras ímpares do desporto distrital. Ricardo Ribas foi distinguido com o Prémio Homenagem. O antigo atleta olímpico recebeu o galardão na terra natal. “Foi aqui, em Miranda do Douro, que tudo começou. Nunca escondi que sou transmontano, que cresci da aldeia de Malhadas. Foi a garra e o sangue transmontano que me corre nas veias que fez ajudou a chegar onde cheguei”. Tojé Cepeda, antigo jogador e treinador do G.D. Bragança, também levou para casa o Prémio Homenagem e não contava com a distinção. “Foi mesmo uma grande surpresa. Quando são reconhecidos os valores que tentamos transmitir é, naturalmente, com satisfação que recebemos estes prémios”, disse o também comentador da Rádio Brigantia. A gala da PressNordeste é a única que reconhece publicamente o mérito de atletas e clubes. Para Paulo Afonso, administrador do grupo de comunicação social, foi um grande evento. “Esta é a prova maior que o desporto importa e está vivo no nosso distrito. Foi uma grande noite de celebração para o desporto distrital”. E apoio dos municípios ao desporto e a iniciativas como esta gala é muito importante. Miranda do Douro foi a autarquia parceira da edição deste ano e para a presidente, Helena Barril, foi uma honra receber o evento. “É uma ‘proua” como disse no início da gala termos concretizado este evento em Miranda do Douro. Sentimo-nos orgulhosos. É uma forma de premiar o concelho e este executivo pela dedicação que tem prestado ao desporto”. Este ano foi atribuído ainda o prémio “Carreira”, ao brigantino Arnaldo Pereira. O “Expresso de Bragança”, nome que ganhou no futsal, continua a ser o jogador com mais internacionalizações por Portugal, um total de 212. A animação musical esteve a cargo do Grupo de Pauliteiros de Sendim.