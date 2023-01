Grupo Recreativo Eirense da brigantina Eva Fernandes sobe à primeira divisão do nacional de clubes

Eva Fernandes participou, no fim-de-semana, na fase de apuramento para os Campeonatos Nacionais de Clubes de Pista Coberta em representação do Grupo Recreativo Eirense, que se realizou em simultâneo nas localidades de Pombal e Braga.

Em Pombal, a atleta natural de Bragança, competiu nos 3000 metros, com o tempo de 10:46.57, obtendo o 16º lugar na classificação. “A prova não correu como eu queria, devido ao cansaço do passado fim-de-semana, ainda não estava recuperada. Tive alguns problemas físicos durante a última semana e sabia que me ia prejudicar”, disse a atleta.

Ainda assim, Eva Fernandes faz um balanço positivo da competição pelo facto de ter contribuído para a subida do GR Eirense à primeira divisão. “Apesar de não estar bem fisicamente, estou muito feliz por ter ajudado a minha equipa e por ter pontuado, mas além disso queria mais na prova”.

Em prova esteve a também brigantina Cláudia Rodrigues. A atleta da Associação Desportiva Recreativa Água de Pena da Madeira foi sétima no Triplo Salto (11,33 metros) e alcançou a quarta posição no Salto e Altura (1,58 metros). O clube madeirense desceu para a 2ª divisão.

No apuramento para os Campeonatos Nacionais de Clubes de Pista Coberta participaram 40 clubes em femininos e 46 em masculinos.

No sector feminino, além do GR Eirense, também o Sporting, Benfica, Juventude Vidigalense, Jardim da Serra, Atlético da Póvoa (sobe), Maia e Estreito vão disputar a primeira divisão do Campeonato Nacional de Clubes, nos dias 11 e 12 de Fevereiro, em Pombal.

A segunda divisão será disputada por Grecas, Braga, Oliveira do Douro, Fundação Salesianos, JOMA, ADRAP, Academia de Valdevez e Clube Pedro Pessoa.

Em masculinos, a primeira divisão vai contar com Benfica, Sporting, Juventude Vidigalense, Maia, Jardim da Serra, Braga, Casa do Benfica de Faro e Centro de Atletismo do Seia. Vão disputar a segunda divisão o Grecas, o Atlético da Póvoa, o Senhora do Desterro, o Sobral do Ceira, o Eirense, a ADRAP, o CIAIA e o Clube de Atletismo da Marinha Grande.