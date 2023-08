Grupo Vila Galé escolhido para construir hotel de quatro estrelas em Miranda do Douro

Segundo avançou o vereador da câmara, com a pasta do urbanismo, Vítor Bernardo, será o Grupo Vila Galé que construirá o hotel. “Foi qualificado e, neste momento, tem a proposta final em vias de ser validada”, esclareceu, explicando ainda que no mês de Agosto a câmara vai realizar o contrato de arrendamento do terreno com esta entidade. Conforme salientou ainda o vereador, o Grupo Vila Galé foi o único que surgiu que se enquadrava no concurso, limitado por prévia qualificação, que previa encontrar uma grande unidade hoteleira para o projecto. “A câmara fez uma limitação da qualificação, com determinados dados, nomeadamente para grandes grupos hoteleiros, fosse este, fosse o Grupo Pestana, fosse o Grupo MS Hotels. O único que se mostrou interessado foi este, que passou a concorrente e vai ser, seguramente, validado”, esclareceu o vereador. Depois de assinado o contrato de arrendamento há um prazo de 60 dias para apresentar o projecto de arquitectura, que a câmara tem de validar, e, depois, o grupo apresentará todas as especialidades do empreendimento. Para isso tem 90 dias. “Aponto para o início de 2024 para terem o alvará de construção”, explicou Vítor Bernardo, que disse que a obra tem, depois, um prazo de execução de 24 meses. Este hotel de quatro estrelas custará 14 milhões de euros e, segundo avançou o grupo à câmara, serão ali criados 38 postos de trabalho. Esta é, assim, uma empreitada muito esperada para aquele concelho. “Estamos a falar da criação de 38 postos de trabalho, de um grupo que paga, como salário mínimo, 900 euros por mês e de um empreendimento turístico que a região não tem. É um quatro estrelas da gama Collection da Vila Galé, sendo que o alojamento rondará os 140 a 250 euros por noite”, rematou Vítor Bernardo. Está previsto que o hotel tenha “80 quartos, spa, sala de congressos, campo de paddle e de outros jogos, kidoteca e um sem número de animações, como têm todos os hotéis deste grupo”. O que a câmara prevê, assim como o grupo, segundo esclareceu ainda o vereador, atrair o “turista de qualidade superior”, que tem “mais dinheiro para gastar”, que venha a Miranda do Douro “gastá-lo” e que fique, não uma ou duas noites, mas, “quatro ou cinco”.