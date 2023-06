Guilherme Frias dá o salto para a primeira divisão de hóquei em patins

Guilherme Frias, jogador de hóquei em patins, natural de Bragança, terminou a ligação de dois anos ao HC Carvalhos para reforçar o Famalicense, décimo classificado da primeira divisão nacional de hóquei em patins na época passada.

O brigantino fecha um ciclo no HC Carvalhos depois de ter contribuído para a subida da equipa de Pedroso ao patamar maior do hóquei nacional. “A época não começou de forma positiva, pois perdemos jogos em casa que deveríamos ter ganho. Mas, fomos sempre uma equipa muito unida e conseguimos dar a volta. A parir do momento em que ganhámos ao Pacense e começamos a ganhar os jogos culminando na promoção”, disse o jogador.

O hoquista fez quase toda a formação no F.C. Porto antes de ingressar no HC Carvalhos e ganhou bagagem na modalidade. “Foi muito bom, principalmente em momento de pressão. Ajudou-me a lidar com momentos mais complicados”.

Frias já está focado na próxima etapa desportiva. O brigantino vai estrear-se na primeira divisão e quer ajudar o Famalicense a realizar uma boa temporada. “Será um ano de adaptação, tal como foi nos Carvalhos no meu primeiro ano de sénior. Em temos colectivos, o objectivo é chegar ao play off, terminar nos oito primeiros, e alcançar as competições europeias”, referiu.

Frias iniciou-se no hóquei no Clube Académico de Bragança, seguiu a formação no Infante de Sagres e F.C. Porto. Nos azuis e brancos alinhou ainda na equipa B. Em 2021 mudou-se para o CH Carvalhos e muda-se agora para o Famalicense.

Foto de António Lopes