Hat-trick de Grinood reanima Mirandela

O S.C. Mirandela regressou às vitórias. Os alvinegros venceram o Mondinense por 3-1 no dérbi transmontano da jornada 11 da série A do Campeonato de Portugal.

Grinood foi o homem do jogo e o grande responsável pelo triunfo da turma de Rui Borges. O ponta de lança guineense fez hat-trick e voltou a colocar os alvinegros numa zona mais confortável da tabela, o nono lugar.