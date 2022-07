“Heat of de Mountain” leva adrenalina à pista de São Pedro dos Sarracenos

Pilotos e máquinas vão ser colocados à prova no “Heat of The Mountain”. A prova de todo-o-terreno promete fazer subir a adrenalina na pista instalada em São Pedro dos Sarracenos, no concelho de Bragança, e está marcada para os dias 6 e 7 de Agosto.

Trata-se de uma prova de resistência com vários obstáculos. “A pista tem mais ou menos 15 quilómetros com sete obstáculos. Será uma resistência de quatro horas com o prólogo marcado para a manhã de domingo e à tarde realiza-se na prova”, explicou Flávio Gomes da organização a cargo da Associação TT Sem Limites.

Para o público estão reservadas várias zonas de espectáculo, onde os aficionados do todo-o-terreno podem “assistir e ver a velocidade e técnica dos pilotos”.

No “Heat of The Mountain” vão participar cerca de 30 pilotos, em quatro classes. Os prémios monetários totalizam os cinco mil euros.