Hernâni Dias com as portas da Assembleia da República abertas com a saída de Adão Silva

Adão Silva, deputado do PSD eleito por Bragança e vice-presidente da Assembleia da República (AR), vai deixar o parlamento. Ao Jornal Nordeste disse que já estava previsto deixá-lo este ano, caso a anterior legislatura, que começou em 2019, tivesse chegado ao fim. Adão Silva, que é deputado há 25 anos, tendo sido outros dois e meio secretário de Estado da Saúde, diz que sai agora, com a segunda dissolução consecutiva do parlamento. Afirmando que deixa a AR com um “sentimento de homem realizado e de político que deu o seu melhor pelo seu país”, sublinhou que sai ainda “com enorme tranquilidade e harmonia” e que “é tempo de entrar gente nova”. No mesmo dia que Adão Silva transmitiu à bancada essa intenção de saída, quinta-feira, a Comissão Política Concelhia de Bragança do PSD decidiu, por unanimidade, indicar à distrital do partido o nome de Hernâni Dias como candidato a deputado nas próximas eleições legislativas, marcadas para Março. Adão Silva, que fala de uma “feliz coincidência”, abre caminho a Hernâni Dias e diz que espera que o presidente da câmara de Bragança encabece a lista para as eleições. “É uma pessoa que fez um grande percurso político, tem muita experiência, é um dirigente político relevante, pode trazer ideias novas e importantes. Será um excelente cabeça de lista e espero que o seja porque se havia coisas que eu achava muito má era que, num distrito tão pequeno, houvesse importação de cabeças de lista, pessoas que, como aconteceu no passado, não tinham radicalmente nada a ver com o distrito”, rematou Adão Silva. Hernâni Dias, que assinalou que “a concelhia deve e tem essa prerrogativa de poder indicar nomes para candidatos a candidatos à AR” entendeu indicar o seu nome, o que o deixa “lisonjeado”. “Obviamente, e com todo o gosto, estarei num projecto se vierem a entender que sou a pessoa indicada para o efeito”, esclareceu o autarca. Este é o terceiro e último mandato de Hernâni Dias como presidente da Câmara Municipal de Bragança. Caso seja eleito deputado e aceite o cargo, não terminará este mandato mas “é tremendamente cedo para poder estar a opinar sobre o que quer que seja”. “Se, eventualmente, isso vier a ocorrer teremos oportunidade de conversar”, disse apenas. O nome da presidente da câmara de Bragança foi aprovado pela Comissão Política Concelhia de Bragança do PSD porque, segundo o presidente da estrutura, António Baptista, os membros estão convencidos de que “é a pessoa que reúne melhores condições para desempenhar essa função”. As eleições legislativas estão marcadas para dia 10 de Março.